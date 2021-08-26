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  3. Arka Sokaklar dizisine veda eden Merve Oflaz'ın yerine bomba bir isim geldi! Tescilli güzel Aslı Komiser rolünü kaptı!

Arka Sokaklar dizisine veda eden Merve Oflaz'ın yerine bomba bir isim geldi! Tescilli güzel Aslı Komiser rolünü kaptı!

Kanal D ekranlarının yıllardır ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da Merve Oflaz'ın ayrılığı izleyenleri üzmüştü. Bunun üzerine ekibe eklenecek kadın polisin kim olacağı merak ediliyordu. O isim belli oldu.

Arka Sokaklar dizisine veda eden Merve Oflaz'ın yerine bomba bir isim geldi! Tescilli güzel Aslı Komiser rolünü kaptı!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 16. sezonun başlamasına kısa bir süre kala Merve Oflaz'ın boş bıraktığı yere kimin geleceği belli oldu. İzleyicilerin her gelişmeyi merakla beklediği diziye dahil olacak isim yapımcı tarafından duyuruldu. 

2020 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında ikinci olmayı başaran  Deniz Çatalbaş'ın Arka Sokaklar dizisinde ''Aslı Komiser'' karakteriyle kameralar karşısına geçeceği öğrenildi.

Arka Sokaklar dizisine veda eden Merve Oflaz'ın yerine bomba bir isim geldi! Tescilli güzel Aslı Komiser rolünü kaptı!

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve Kerem Saka’nın yönettiği dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadroda olan oyuncular projeye devam ediyor. Yeni sezonu merakla beklenen dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel'in ise diziye geri döndüğü konuşulanlar arasında.

ARKA SOKAKLAR

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Arka Sokaklar dizisine veda eden Merve Oflaz'ın yerine bomba bir isim geldi! Tescilli güzel Aslı Komiser rolünü kaptı!

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