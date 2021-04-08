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Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi yıllardır hayatımızda. Televizyon dizileri arasında en devamlılığı sağlanan istisna diziler arasında bulunan Arka Sokaklar için son günlerde kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı, kaç yıldır var? gibi sorular araştırılıyor. İşte o çok merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

Dizinin başladığı yıldan beri başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarındandır. Yıllardır aralıksız yayımlanan dizi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

ARKA SOKAKLAR KAÇ YILINDA ÇIKTI, NE ZAMAN BAŞLADI?

Arka Sokaklar, yayın hayatına 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de başlamıştır. Dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturmaktadır. Erler Film imzalı dizi polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde çekilmektedir.

Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

ARKA SOKAKLAR KAÇ YILDIR VAR?

Kanal D'nin her hafta Cuma akşamı yayımlanan dizisi Arka Sokaklar tam 15 yıldır çekilmektedir. 

Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI 2021

Zafer Ergin- Rıza Baba

Şevket Çoruh- Mesut Güneri

Özgür Ozan- Hüsnü Çoban

Alp Korkmaz- Ali

İlker İnanoğlu- Engin

Oya Okar- Selin

Ozan Çobanoğlu- Hakan

Merve Oflaz- Bahar

Nazlı Tosunoğlu- Nazike

Yiğitcan Ergin- Cemal

Ela Yörüklü- Ezgi

Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

Kerimhan Duman- Tunç

Yüsra Geyik- Zeliş

Onur Bay- Tekin

Hülya Kalebayır Çelik- Ayla

Elvan Dişli- Pınar

Perihan Ünlücan- Başak avukat

 Emre Fakıoğlu-Halis

Şekip Taşpınar-Medar

Neriman Uğur – Nevbahar Pamiroğlu

Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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