Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var? Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi yıllardır hayatımızda. Televizyon dizileri arasında en devamlılığı sağlanan istisna diziler arasında bulunan Arka Sokaklar için son günlerde kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı, kaç yıldır var? gibi sorular araştırılıyor. İşte o çok merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

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Dizinin başladığı yıldan beri başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarındandır. Yıllardır aralıksız yayımlanan dizi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var? ARKA SOKAKLAR KAÇ YILINDA ÇIKTI, NE ZAMAN BAŞLADI? Arka Sokaklar, yayın hayatına 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de başlamıştır. Dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturmaktadır. Erler Film imzalı dizi polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde çekilmektedir. ARKA SOKAKLAR KAÇ YILDIR VAR? Kanal D'nin her hafta Cuma akşamı yayımlanan dizisi Arka Sokaklar tam 15 yıldır çekilmektedir. ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI 2021 Zafer Ergin- Rıza Baba Şevket Çoruh- Mesut Güneri Özgür Ozan- Hüsnü Çoban Alp Korkmaz- Ali İlker İnanoğlu- Engin Oya Okar- Selin Ozan Çobanoğlu- Hakan Merve Oflaz- Bahar Nazlı Tosunoğlu- Nazike Yiğitcan Ergin- Cemal Ela Yörüklü- Ezgi Kerimhan Duman- Tunç Yüsra Geyik- Zeliş Onur Bay- Tekin Hülya Kalebayır Çelik- Ayla Elvan Dişli- Pınar Perihan Ünlücan- Başak avukat Emre Fakıoğlu-Halis Şekip Taşpınar-Medar Neriman Uğur – Nevbahar Pamiroğlu Gülistan Başköy Eğitim Editörü arka sokaklarKanal D