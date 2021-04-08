Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?
Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi yıllardır hayatımızda. Televizyon dizileri arasında en devamlılığı sağlanan istisna diziler arasında bulunan Arka Sokaklar için son günlerde kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı, kaç yıldır var? gibi sorular araştırılıyor. İşte o çok merak edilen soruların yanıtları haberimizde...
Dizinin başladığı yıldan beri başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi ünlü isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarındandır. Yıllardır aralıksız yayımlanan dizi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Peki Arka Sokaklar kaç yılında çıktı, Ne zaman başladı? Arka Sokaklar kaç yıldır var?
ARKA SOKAKLAR KAÇ YILINDA ÇIKTI, NE ZAMAN BAŞLADI?
Arka Sokaklar, yayın hayatına 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de başlamıştır. Dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturmaktadır. Erler Film imzalı dizi polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde çekilmektedir.
ARKA SOKAKLAR KAÇ YILDIR VAR?
Kanal D'nin her hafta Cuma akşamı yayımlanan dizisi Arka Sokaklar tam 15 yıldır çekilmektedir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI 2021
Zafer Ergin- Rıza Baba
Şevket Çoruh- Mesut Güneri
Özgür Ozan- Hüsnü Çoban
Alp Korkmaz- Ali
İlker İnanoğlu- Engin
Oya Okar- Selin
Ozan Çobanoğlu- Hakan
Merve Oflaz- Bahar
Nazlı Tosunoğlu- Nazike
Yiğitcan Ergin- Cemal
Ela Yörüklü- Ezgi
Kerimhan Duman- Tunç
Yüsra Geyik- Zeliş
Onur Bay- Tekin
Hülya Kalebayır Çelik- Ayla
Elvan Dişli- Pınar
Perihan Ünlücan- Başak avukat
Emre Fakıoğlu-Halis
Şekip Taşpınar-Medar
Neriman Uğur – Nevbahar Pamiroğlu