Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz ve Kerem Saka'nın üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 16. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren oyuncu Zafer Engin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı öne sürüldü. Bunun üzerine 'Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?' soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU? ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLARDAN AYRILIYOR MU?

Cuma günleri ekrana gelen ve sosyal medyanın en fazla konuştuğu dizilerden olan Arka Sokaklar, oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor. Son zamanlarda ayrılıklarla gündeme gelen dizinin kadrosundan ise Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrıldı.

Yaşanan bu ayrılıklar seyircileri üzerken, bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. Seyirci Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın ayrılığı ile şoke olurken, Zafer Ergin'in adı ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

NEDEN AYRILIYOR?

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre; Zafer Ergin yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ancak hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak.

Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı. Bu iddialara ilişkin ise henüz net ve resmi bir açıklama gelmedi.