2006 yılından beri ekranlara gelen Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, ilk bölümlerden beri dizinin bünyesinde yer alıyor. Birçok ismin diziye veda etmesinin ardından çıkan spekülasyonlar ise devam ediyor. Sosyal medyada son çıkan haberlerde dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Peki Arka sokaklar Rıza baba karakteri öldü mü? Zafer Ergin diziden ayrılacak mı? İşte cevaplar...

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA KARAKTERİ ÖLDÜ MÜ? ZAFER ERGİN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar, uzun yıllar boyunca ekranlarda yer alıyor. Dizinin bu kadar uzun süredir yayınlanıyor olması ne kadar sevildiği ve takipçisinin olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu kadar çok bölüme sahip dizide oyuncu kadrosu da sürekli değişikliğe uğruyor.

Son çıkan Rıza Baba karakterinin öldüğü ve Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddialarına karşı dizi yetkililerinden bir açıklama gelmedi. Bu yüzden haberlerin asılsız olabileceği ve Rıza Baba'nın gelecek sezon da dizide yer alacağı düşünülüyor.

ÇOBAN AİLESİ DAĞILIYOR

İlk olarak Suat Çoban karakterini canlandıran Figen Evren diziye veda etmişti. Sonrasında ise çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur Bay ve Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.