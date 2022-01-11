Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri ara vermeden ekran macerasına devam ediyor. Kadrosuna birçok ünlü ismin dahil olduğu dizinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Peki Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet müdürü. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam olan Rıza Baba karakterine hayat veren başarılı oyuncu Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı söylendi.

ZAFER ERGİN ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI?

Dizinin yeni bölüm fragmanında, uzun süredir Rıza Baba karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Zafer Ergin beklenmedik bir saldırıya uğruyor. Rıza Baba’ya saldıran şahıs silahıyla üç el ateş ediyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Yaşanan bu durumunda ardından Rıza Baba kanlar içinde yere yığılıyor. Rıza Baba’ya silahla saldıran kişi ise henüz bilinmiyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZET

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.

Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet’i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet’i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.