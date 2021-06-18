Arka Sokaklar sezon finali mi yapıyor? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Yeni sezon ne zaman 2021?

2006 yılından bu zamana Kanal D ekranlarına seyirciyi kilitleyen dizi Arka Sokaklar tüm hızıyla bölümlere devam ediyor. Sezonluk dizilerin ara verdiği ya da final yaptığı bu zamanlarda İzleyiciler dizinin sezon finali yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Biz de haberimizde Arka Sokaklar sezon finali mi yapıyor? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Yeni sezon ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında her cuma saat 20.00'da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın son bölümünde Ali koronavirüs olmuştu ve bütün aile paniklemişti. Yeni bölümünün merakla beklendiği dizi 594. bölümünde sezon finali yapacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Her bölümü ilgiyle izlenen dizi Arka Sokaklar 594. bölümüyle 18 Haziran Cuma günü sezon finali yapıyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rıdvan'ın yakalanması üzerine örgüt elemanlarının, dağa yeni sempatizan kazandırma çalışmaları sürmektedir. Leyla adındaki bir genç kız, bu örgüt elemanlarına inanıp evinden kaçar. Leyla'nın babası Gaffar, deliye döner ve kızının bulunması uğruna masum bir genç kızı rehin alır.Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır.

Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır.Hüsnü'nün canı Giray Pamiroğlu cinayetinin kurcalanmasından yana sıkkındır. Savcı Faruk'un ise, olayın nefsi müdafaa olup olmadığı hakkında şüpheleri sürmektedir. Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir.

Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır.

SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Rıza Baba ve Ali, elleri kelepçeli halde duruşmadayken silahlı adamlar adliyeyi basıyor. Bu haberi duyan ekip hemen adliyeye gidiyor. Adamlar adliyede çatışıyor. Ölen ve yaralanan polis anonsu ekibi tedirgin ediyor. Uyuşturucu Baronu Ferhat, rehin tuttuğu Savcı Faruk'a karşılık el koyulan mallarını istiyor. Engin Müdür ve Başak, Aycan'ın kaçırttığı bebeklerinin acısını yaşıyorlar. Mesut, oğlu Tunç ile Mazlum'u yanan mekandan çıkartmak için alevlerin ortasına atlıyor. Selin ve diğerleri çaresizce mekan dışında çırpınıyorlar.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Henüz kanaldan yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında bir bilgi gelmedi. Bilgi gelir gelmez haberimizden Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihini öğrenebilirsiniz...