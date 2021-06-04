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  3. Arka Sokaklar'da ayrılıklar bitmiyor! Bu kez Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor!

Arka Sokaklar'da ayrılıklar bitmiyor! Bu kez Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor!

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden olan Arka Sokaklar hakkında üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Onur Bay'ın ardından bu kez de Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in diziye veda edeceği öğrenildi.

Arka Sokaklar'da ayrılıklar bitmiyor! Bu kez Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor!

15 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Arka Sokaklar'dan peş peşe ayrılık haberleri geldi. Diziyi yayınlandığı ilk günden bu yana kaçırmadan izleyenleri büyük bir üzüntüye boğdu.

Dizinin 1. bölümünden itibaren kadrosunda yer alan Onur Bay'ın diziden ayrılacağı haberinin gelmesi üzerine dizide Onur Bay'ın ablası karakterini canlandıran Yüsra Geyük'in de diziye veda edeceği söyleniyor.

TV100'de yer alan habere göre oyunculuğuyla dikkat çeken Yüsra Geyik yakın zamanda projeden ayrılacak. Şimdiden çok sayıda teklif alan Geyik'in yeni projesinin ne olacağı merak ediliyor.

Arka Sokaklar'da ayrılıklar bitmiyor! Bu kez Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor!Arka Sokaklar'da ayrılıklar bitmiyor! Bu kez Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor!

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