Arka Sokaklar'dan sevindirici ve üzen haber peş peşe geldi! Sevilen oyuncunun vedasının ardından bir isimin geri döneceği öğrenildi!

Kanal D ekranlarında tam 15 sezondur yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Erler Film’in kurucusu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını yaptığı Kanal D’nin “Arka Sokaklar” dizisinde bu sezon peş peşe ayrılıklar yaşandı. İzlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinde Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik'in ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizinin çekimlerinin 10 gün içinde başlayacağı öğrenilirken Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'da 15 yıldır Ali Akdoğan karakterini canlandıran Alp Korkmaz'ın da diziden ayrılacağı söylendi.

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve Kerem Saka’nın yönettiği dizide Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadroda olan oyuncular projeye devam ediyor.

METİN GERİ DÖNÜYOR

Yeni sezonu merakla beklenen dizide Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel'in ise diziye geri döndüğü konuşulanlar arasında.

Ayrıca bu sezon Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni ismin daha dahil olacağı bildirilirken bu isimlerin kim olduğu henüz belli olmadı.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ

Savcı Faruk’un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür’ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi’ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat’ın, ekipten ve Aycan’dan alacağı intikam ağır olacaktır.

Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım’ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba’da adliyededir. Pınar ve Ali’nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye’den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha’ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü’nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…