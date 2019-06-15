Arka Sokaklar dizisi 14 Haziran Cuma ekrana gelecek olan 521. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Ekim ayında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek olan dizinin sezon finalinde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

AYLİN DİZİYE VEDA EDİYOR

Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen dizi Arka Sokaklar'da beklenmeyen bir ayrılık yaşanıyor. Nefes kesen bir bölümle sezon finali yapmaya hazırlanan diziye Aylin karakteri diziye veda ediyor.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor! Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle 14 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir. Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

Arka Sokaklar'da Aylin karakteri diziye veda ediyor

MEKTUP BIRAKIP GİTTİ

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslim eder. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.

Özlem Çınar Kimdir?

İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra oyunculuk üzerine eğitim aldıktan sonra kamera karşısına ilk defa Herkes Kendi Evinde adlı filmde yer aldı. Sonra pek çok dizi ve filmde yer alan Özlem Çınar, Arka Sokaklar adlı dizide hayat verdiği Aylin karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

2002 yılında Gülbeyaz adlı dizide Neşe karakterini canlandırdı. Dizi, birbirleriyle anlaşamayan iki ailenin İstanbul’a göçmesini ve sonrasında aralarında geçenleri eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Şevval Sam, Nejat İşler, Kamran Usluer ve Meral Çetinkaya gibi ünlü isimler rol aldı. Genç oyuncu daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide rol aldı. Dizi, Türkiye’deki mafya ağını çökertmek için devlet desteğiyle yetiştirilen bir adamın görevini yapmak için yaşadıklarını konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Erkan Ufak gibi ünlü isimler rol aldı.

Özlem Çınar 2006 yılında ise Arka Sokaklar adlı dizide Aylin karakterine hayat vermeye başladı. Dizi, emniyet içerisinde yer alan bir ekibin yaşadıklarını konu almaktadır. Uzun seneler süren dizinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Murat Pektaş, Alp Korkmaz, Özlem Çınar ve İlker İnanoğlu gibi ünlü isimler rol aldı.