Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan imaj değiştirdi! Yeni tarzı büyük beğeni topladı!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özgür Ozan'ın yeni sezonda diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddiaya net bir cevap gelmezken ünlü oyuncunun imaj değişikliğine gitmesi herkesi şaşırttı. Saç ve sakalını uzattığı görülen Ozan'ın yeni halini görenler gençleştiğini söyledi.

Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar Selami karakterini canlandıran oyuncu ardından Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğunu zirveye taşıdı. Yeni sezon öncesi imaj değiştiren Özgür Kaya'nın Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı ileri sürülmüştü. Film projesi için kamera karşısına geçmeden önce saçını ve sakalını uzatan Ozan'ın yeni imajı beğeni topladı.

FİLM İÇİN YENİ İMAJ

Tatilde bronzlaştığı görülen Özgür Ozan uzattığı saçlarını toplayarak son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 206 bin takipçisi bulunan Instagram'dan yeni imajını paylaşan oyuncu "Bekliyoruz bakalım" notunu ekledi.

"GENÇLEŞMİŞSİN"

Özgür Ozan'ın yeni imajını çok beğenen takipçileri ise "Senin yaşın gittikçe geriye gidiyor", "Gençleşmişsin" ve "Çok yakışmış" yorumları yapıldı. Paylaşımı binlerce beğeni alan oyuncunun, pozları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol sporu ile ilgilendi ve oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatro ile ilgilendi.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Ve İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Özgür Ozan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?