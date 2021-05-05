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  3. Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy Lenfomaya yakalandığını duyurdu!

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy Lenfomaya yakalandığını duyurdu!

Bir dönem Arka Sokaklar adlı dizide Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy Lenfomaya yakalandığını duyurdu!

Boğaç Aksoy'dan üzen haber. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu lenfomaya yakalandığını açıkladı.

Aksoy kötü haberi İnstagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.." ifadelerini  kullanarak duyurdu.

Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy Lenfomaya yakalandığını duyurdu!

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Boğaç Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hastalığı nedir?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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