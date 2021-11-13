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Arka Sokakların Zeliş'i artık başka dizinin Zeliha'sı! Yüsra Geyik ilgiyle izlenen o dizide!

Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız'ın kadrosuna katıldı.

Arka Sokakların Zeliş'i artık başka dizinin Zeliha'sı! Yüsra Geyik ilgiyle izlenen o dizide!

Yüsra Geyik geçtiğimiz sezon sonunda çocuk yaşlarda başladığı Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştı. Genç yıldızın yeni projesi merak sevenleri tarafından merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Geyik’in yine Kanal D’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi Camdaki Kız’la anlaştığı öğrenildi.

Arka Sokakların Zeliş'i artık başka dizinin Zeliha'sı! Yüsra Geyik ilgiyle izlenen o dizide!

YİNE ZELİHA

Yüsra Geyik’in Hayri’nin mahallesinde yaşayan Zeliha isimli karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Annesi hasta olan Zeliha’yı herkes hemşirelik yapıyor sanıyor. Ancak genç kadının ikinci bir kimliği olduğu ortaya çıkacak.

Arka Sokakların Zeliş'i artık başka dizinin Zeliha'sı! Yüsra Geyik ilgiyle izlenen o dizide!

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