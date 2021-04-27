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  3. Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da bir evde tüfekle oynarken arkadaşını kazara vurup öldüren zanlı tutuklandı. Suçunu itiraf eden şüpheli tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini söyledi.

Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişi arkadaşını vurarak ölümüne neden olmuştu. Edinilen bilgiye göre, olay 25 Nisan Pazar günü, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve daha sonra ayrılan Emre Korkmaz (25), arkadaşı Yaşar Sarı'nın (19) evine gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfeği de oturma odasının kapısının arkasında bıraktı. Daha sonra eve İhsan Ulutürk (22) geldi.

"TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Bir süre sohbet eden arkadaşlardan İhsan Ulutürk, kapının arkasında bulunan pompalı tüfeği gördü. Tüfeği alan Ulutürk, tetiğe bastığı an saçmalar karşısında bulunan arkadaşı Korkmaz'ın ağzından girip başından yaraladı. İhsan Ulutürk otomobile binip kaçarken olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İhsan Ulutürk kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşım Yaşar'ın evine gittim. Emre de evdeydi. Kapının arkasında pompalı tüfeği gördüm. Boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı" dediği öğrenildi. Zanlı Ulutürk ve ev sahibi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ulutürk tutuklanırken, ev sahibi serbest kaldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Arkadaş buluşması kanlı bitti! Kazayla arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

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