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  3. Arkadaş mağduru kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Arkadaş mağduru kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kırklareli'de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği öne sürülen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arkadaş mağduru kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen 33 yaşındaki G.E. itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.'yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.'yi emniyete götürdü.

Arkadaş mağduru kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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