Arkadaşı ile tartışan genç kız sinirinin kurbanı oldu: 3 kattaki balkondan atladı

İstanbul Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde üzücü bir olay yaşandı. Henüz 15 yaşında olan Gülcan B. isimli genç kız, 3 kattaki evlerinin balkonundan atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kızın, arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ YARDIM ETTİ

Kızın yere düşmesinin ardından, o sırada caddeden geçen bir otomobil sürücüsü genç kıza yardım etti. Sürücünün yardımı ile hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Genç kızın balkondan atladığını fark eden ailesi de panik halinde caddeye koştu. Yerde baygın yatan genç kız apar topar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kıza müdahale edilirken, yakınları arasında ise ara ara gerginlik yaşandı.