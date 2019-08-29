Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

BURSA'da yakın arkadaşların kavgası kanlı bitti. 2 arkadaşını bıçaklayıp, olay yerinden kaçan zanlı, arkadaşının hastanede öldüğünü öğrenince teslim oldu. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) ile yakın arkadaşı S.A. (22) arasında dün sabah tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, ikili aralarındaki sorunu konuşmak ve barışmak için akşam buluşmak üzere sözleşti. Akşam saatlerinde buluşan S.Ö. ve S.A., bir süre sonra tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla hem S.A'yı hem de yanındaki arkadaşı R.K.'yi (26) bıçakladı.

S.Ö. kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan S.A. ve R.K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan S.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten sonra kaçan S.Ö., yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenip, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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DHA