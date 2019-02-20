Arkadaşını komisyon istediği için öldürmüş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dağ evinde birlikte içki içtiği arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldüren Cafer Korkmaz (42), satın aldığı arazi için aracılık eden arkadaşını komisyon istediği için öldürdüğünü söyledi.

Ereğli'ye bağlı Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkiinde 9 Kasım 2018'de meydana gelen olayda Metin Şahin, dağ evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından cinayeti başkasının üzerine atan ancak kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanan Cafer Korkmaz, soruşturmayı yürüten savcıya cezaevinden mektup yazarak cinayeti itiraf etti. Cafer Korkmaz hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cafer Korkmaz, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, ölen Metin Şahin'in yakınları ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

Cafer Korkmaz ifadesinde uzun süreden beri tanıştığı Metin Şahin ile evin balkonunda birlikte alkol aldıklarını söyledi. Gece geç saatlerde alkolün de etkisiyle Metin Şahin ile aralarında tartışma çıktığını anlatan Cafer Korkmaz, "Daha önce satın aldığım arazi için Metin Şahin aracılık etmişti. Benden bu arazi için komisyon istedi. Bende param olmadığını ve veremeyeceğimi söyledim. Tartıştık, masadaki silahı almak istedi. Bende masadaki silahı aldım ve ateş ettim. Sonra kaçtım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasına karşı avukatların beyanı için duruşmayı erteledi.

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DHA