Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti!

Paris'te arkadaşını öldürerek cesedini yiyen Japon katil Issei Sagawa, zatürre nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti! 1

1981 yılında Paris'te sınıf arkadaşı Renee Hartevelt’ı öldürerek cesedini yiyen 981 yılında öldüren ve cesedini yiyen "Kobe Cannibal" lakaplı Japon katil Issei Sagawa'nın, 73 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Issei Sagawa, 1949 yılında Japonya'nın Kobe kentinde dünyaya gelmişti. Zengin ve iyi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Sagawa, üniversite öğrenimin ardından 28 yaşındayken edebiyat üzerine doktora yapmak için Fransa'ya gitmişti.

11 Haziran 1981 tarihinde doktoradan sınıf arkadaşı Renee Hartevelt'i ödev yapma bahanesiyle eve çağırmış, daha sonra tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetten yakalanan Sagawa'nın cesede tecavüz ettiği ardından cesedin bazı parçalarını yediği ortaya çıkmıştı.

Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti! 2

Kendini zayıf, çirkin ve küçük olarak tanımlayan Sagawa, Hartevelt'i yiyerek onun yaşam enerjisini emmeyi istediğini iddia etmişti.

Üzerinde yapılan bir dizi test sonrası cezai ehliyeti olmadığına karar verilen Sagawa, Fransa'dan ülkesi Japonya'ya gönderilerek rehabilitasyon merkezine alınmıştı.

Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti! 3

Hastanede geçirdiği tedavi sürecinin ardından sağlıklı olduğuna karar verilen Sagawa, Fransa'daki suç dosyasının kapanmış olması nedeniyle ülkesinde de yargılanamamış ölene kadar serbest kalmıştır.

Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti! 4

Sagawa’nın 12 Ağustos 1986 da hastaneden çıktıktan sonra normal yaşamına dönmesi büyük tartışmalara neden olurken, işlediği cinayet kitap ve filmlere konu olan Sagawa bir popüler kültür ikonu haline gelmişti.

1986 ve 1997 yılları arasında programlarda sıkça misafir konuşmacı ve yorumcu olarak yer bulan Sagawa, kitaplar yazıp dergilerde yorumlar kaleme almıştı.

Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti! 5

Seneler geçtikten sonra popülaritesini kaybeden Sagawa, 2013 yılında ciddi bir hastalığa yakalanarak bakıma muhtaç bir hale gelmiş, tüm bakımını erkek kardeşi üstlenmişti.

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