Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti!
Paris'te arkadaşını öldürerek cesedini yiyen Japon katil Issei Sagawa, zatürre nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.
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