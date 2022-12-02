Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti!

1981 yılında Paris'te sınıf arkadaşı Renee Hartevelt’ı öldürerek cesedini yiyen 981 yılında öldüren ve cesedini yiyen "Kobe Cannibal" lakaplı Japon katil Issei Sagawa'nın, 73 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Issei Sagawa, 1949 yılında Japonya'nın Kobe kentinde dünyaya gelmişti. Zengin ve iyi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Sagawa, üniversite öğrenimin ardından 28 yaşındayken edebiyat üzerine doktora yapmak için Fransa'ya gitmişti.

11 Haziran 1981 tarihinde doktoradan sınıf arkadaşı Renee Hartevelt'i ödev yapma bahanesiyle eve çağırmış, daha sonra tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetten yakalanan Sagawa'nın cesede tecavüz ettiği ardından cesedin bazı parçalarını yediği ortaya çıkmıştı.