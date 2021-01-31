Arkadaşını şeytana benzeten şahıs sokak ortasında cinayet işledi!

Dikmen Mahallesi Ece Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece birlikte alkol alan iki arkadaş gündüz vakti yolda birlikte yürürken kavgaya tutuştu. Nedeni bilinmeyen kavgada belindeki tabancayı çıkaran Berke Bilge Aslan., Berkay Kesen’i başından vurdu. Kesen kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı olay yerinden kaçtı.

Arkadaşını vuran Berke Bilge A, cinayetin gerçekleştirildiği yerin 700 metre ilerisinde bir benzinlikte çevreye rastgele ateş ettikten sonra polis tarafından yakalandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri cinayetin işlendiği yerde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

''ONU ŞEYTANA BENZETTİM''

Aslan, verdiği ilk ifadesinde Berkay Kesen ile arkadaş olduklarını belirterek, “Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm” dediği öğrenildi.

Berke Bilge A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Berkay Kesen’in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.