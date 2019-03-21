Arkadaşını vurup kaçmaya çalıştı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını bacağından vurup kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden tartışma bulunan Ahmet A. (24) ile İhsan K. (31) bir kahvehanede buluştu. Eski iki arkadaşın tartışması burada kavgaya dönüşünce Ahmet A. yanında getirdiği silahla İhsan K.'yi bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından İhsan K.'yi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Arkadaşını vuran Ahmet A. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu Ahmet A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA