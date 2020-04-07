Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı (2)

İKİNCİ TEST POZİTİF ÇIKTI

Arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. İncirbelen'in hayatını kaybettiği

arkadaşı M.Ç., karantinaya alınmak için İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından aranıyor. M.Ç.'nin evi ise savcının talimatıyla polis tarafından mühürlendi.

Uyuşturucu kullandığı ve KOAH hastası olduğu öğrenilen Hüseyin İncirbelen'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA