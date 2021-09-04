Arkadaşının, 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini gören baba polisten önce bulup öldürdü!

Rusya'da meydana gelen olayda arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğine dair bir video ile karşı karşıya gelen adam çılgına dönerek katil oldu.

KAÇTI

34 yaşındaki Vyacheslav M isimli roket fabrikası çalışanı, en yakın arkadaşı Oleg Sviridov ile bir şeyle içtiği sırada arkadaşının cep telefonuna baktı. Vyacheslav, Arkadaşının cep telefonunda sekiz yaşındaki kızını taciz ettiği anlara ait bir videoyu gördüğü sırada Oleg masadan kalkıp kaçtı

Bunun üzerine polise şikayette bulunan Vyacheslav polis Oleg'i yakalamadan önce kendisi bulup öldürdü. Oleg'in telefonunu inceleyen polis, şahsın üç küçük kıza daha tacizde bulunduğunu tespit etti.

Vyacheslav, polise ifade vererek Oleg'i ormanda öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin yaşandığı Vintai köyü sakinleri ise Vyacheslav'e destek mesajları atıp yargılanmaması gerektiğini ifade ettiler.

"HER ANNE VE BABA AYNI TEPKİYİ VERİR"

Eski Rusya devlet başkanı adayı ve gazeteci Anna Plekhanova da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Suç video görüntüsü ile kanıtlanmışsa, baba suçlu mudur? Her anne ve baba böyle bir videoyu görünce aynı tepkiyi verir. Çocukları korumak anne ve babaların görevidir." diyerek destekte bulundu.