Arkadaşının kucağına oturan Gülşen bu kez eşi Ozan Çolakoğlu'yla şov yaptı! Ateşli danslarıyla nispet yaptılar! "Klipte daha güzel rol yapıyordu" Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde arkadaşının kucağına oturmasıyla ve çıkardığı Lolipop şarkısıyla gündeme gelmiş ve eşiyle boşanacakları iddia edilmişti. Bu iddialara ünlü şarkıcıdan danslı yanıt geldi.

1 12 Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kostümleri ve şovlarıyla eleştirilirken son yaptıklarıyla gündemden düşmüyor.