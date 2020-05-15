Arkadaşının 'polise başvur' önerisiyle dolandırılmaktan kurtuldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkması yasak olan Kerim Pekmezci (70), emniyetten aradıklarını belirtip, para talebinde bulunan kişilerce dolandırılmaktan, arkadaşının önerisiyle banka hesaplarına bloke koydurup, polisten yardım isteyince kurtuldu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devletin birçok birimlerinin uyarılarına rağmen her geçen gün yeni taktikler geliştiren dolandırıcılar, bu kez sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlara yöneldi. İskenderun'da Kerim Pekmezci'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, emniyetten aradıklarını belirtip para talebinde bulundu. Pekmezci, durumdan şüphelenip, arkadaşını aradı. Arkadaşının önerisi üzerine banka hesaplarına bloke koyduran Pekmezci, polise başvurunca dolandırılmaktan kurtuldu. Pekmezci, "Ev telefonum çaldığında baktım bana ismimle hitap ettiler. Benim tüm kimlik bilgilerimle birlikte emniyetten aradıklarını söylediler. Aynı zamanda telefonun avizesinden kulağıma telsiz sesleri geliyordu, resmen beynim hipnoz edildi. Yaşadığım bu durum karşısında bir arkadaşımı aradım, o da hemen bankadan hesapları iptal ettirmemi ve polise müracaat etmemi istedi, bende öyle yaptım, kurtuldum" dedi.

'HEMEN POLİSE BİLDİRİN'

Telefonla banka işlemlerini yaparken bile oldukça tereddüt yaşadığını anlatan Pekmezci, "Son anda bankayı arayıp hesaba bloke koydurmasam, kim bilir hesaptan para çekecek, hatta borçlandıracaklardı. Kesinlikle bu tür durumlarda kimseye şifrenizi ve bilgilerinizi vermeyin. Ben yanlış yaptım, siz yapmayın. Hemen polisle durumu paylaşın hiçbir işlem yapmayın" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA