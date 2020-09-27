Arkadaşıyla görüntülü görüşme yaparken elindeki telefonu kaptırdı!

Beyoğlu Taksim'de sokak ortasında yürürken bir yandan da arkadaşıyla görüntülü konuşma yapan kızın cep telefonunu arkasından koşarak gelen bir şahıs, kapıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen bu olayda kız yaşadığı durumla ilgili şok geçirirken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Beyoğlu Taksim’de yaşanan olayda öğle saatlerinde işyerine doğru yürüyen genç kız, bir yandan da arkadaşıyla telefondan görüntülü görüşme yapmaya başladı. O esnada kıza arkasından yaklaşan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde cep telefonunu kapkaç yaptı. Yaklaşık 10 bin lira değerindeki telefonu çalan şahıs koşarak kayıplara karışırken, neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Vatandaşların da şoke olduğu olay esnasında genç kızın elindeki şarj kutusu ise yol kenarına fırladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BİR ANDA DEHŞETİ YAŞADI

Görüntülerde, genç kız sokakta arkadaşıyla görüntülü görüşme yaparak yürüyor. Vatandaşlar ise restoranda yemek yiyor. Bir süre sonra genç kızı takip eden şahıs arkasından yaklaşıyor. Kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs ardından koşmaya başlıyor. Genç kızın şarj kutusu ise yol kenarına fırlıyor. Sokağın başına kadar koşan genç kız ardından duruyor. Vatandaşlar ise kızın yanına geliyor. Bir süre sokaktan aşağıya bakan vatandaşlar ardından yerine oturuyor. Genç kız ise yürüyerek polis merkezine gidiyor.



''KIR BAĞIRMADI, ŞOK GEÇİRDİ''

Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, “Ben burada oturuyordum, kendime kahvaltı hazırlıyordum. Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı. Kız zaten elini gördü, kendini biraz çekti ama çalan arkadaş profesyonel olduğu için aldığı gibi kaçtı. Elindeki telefonu aldı ama şarj aleti buraya uçtu. Kız bağırmadı, şok geçirdi. Aşağıya kadar gitti ama çocuk baya hızlı kaçtı. Sonrasında polisi aramadık, kız gitti şikayetçi oldu ve 1 saat sonra polis geldi. Kamera görüntülerine baktık şahıs tabi maske taktığı için yüzü tanıdık değil” dedi.





POLİS HER YERDE ARIYOR

Olayın ardından genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Mağdur kızın ifadesini alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda eşkalini belirleyen polis, şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.