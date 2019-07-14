Arkadaşıyla serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için arkadaşıyla gölete giren 17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örenbel köyünde yaşayan Bedirhan Baytamur (17) ve Osman Doruk (17) serinlemek için köyün 3 kilometre yakınında bulunan sulama göletine girdi. Osman Doruk, arkadaşı Baytramur'un bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Baytamur'a ulaşmak için çalışma başlattı.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından Baytamur'un gölette aranması için Erzurum AFAD'dan uzman dalgıç ekipleri olay yerine ulaşırken, yapılan çalışma sonucunda dalgıç ekipler Baytamur'un cesedini 3 metre derinlikten çıkardı.

Kelkit Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi Bedirhan Baytamur'un cenazesi Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA