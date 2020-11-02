Arkadaşıyla sohbet ederken canından oluyordu!

Eskişehir'de yol kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden bir adamın kafasına bakım ve onarım çalışması yapılan bir binanın 4. katından tahta düştü. Bir anda yere yığılan adamı gören çevredeki kişiler 112 ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın o anları ise kameraya böyle yansıdı.