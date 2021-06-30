Arkadaşlara kurban bayramı mesajları kısa, uzun, komik 2021 | En güzel kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramı yaklaştıkça aile, akraba ve arkadaşlarıyla özlem giderenler, birde onların bayramlarını uzaktan kutlayanlar var. Birbirlerini göremeyecek kadar uzakta oturanlar telefonla arayarak veya mesaj atarak bayramlaşırlar. Kimisi duygusal mesajlar atarken kimisi de komik kurban bayramı mesajları atmayı tercih ederler. İnsanlar arasında gülmeye sebebiyet veren pek çok eğlenceli bayram mesajını sizler için bir araya getirdik.

ARKADAŞLARA KURBAN BAYRAMI MESAJLARI KISA, UZUN, KOMİK 2021 | EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

-Danaya girdik biz sana gerek kalmadı.



-Gömleğiniz Levis pantolonunuz Diesel bayramınız mübarek olsun.



-Bayramını kutlar ağzını yüzünü sol gözünü öperim.



-En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.

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-İyi bayramlar gerçi sana her gün bayram ama olsun.



-Bu bayramda keçileri kaçırmayın! İnekleri kaçırın! Mutlu bayramlar.



-Küçükbaş kesmek daha makbuldür. İmza İnek oğlu inek.



-Herkes kurban keser herkesin kurbanı belli. Ama ben senin kurbanın olayım ne dersin.



-Bu bayram da çok yardımseverim bütün kurban yardımlarını kabul ediyorum.



-Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: kurbanlık koyun.



-Şittt orda mısın? Aradım aradım ulaşamadım eğer hala kesilmediysen bayramını kutlarım.



-Tavuktan kurban olur diyen Zekeriya Hocamı takdir ediyorum. Biz küçükbaş hayvanlar müridi olacağız.



-Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar uzun batarya ömürleri diler.



-Bugün yüzün öpülmekten solsun miden kurban etiyle dolsun cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.



-Kurban alamadım diye üzülme! KURBAN yaz 053XXXXXXXX yolla ablanız size kurban olsun.



-Bu gün yüzün öpülmekten solsun miden 5 kg şekerle dolsun cüzdanını bücürler soysun gönlün huzura doysun bayramınız kutlu ve mutlu olsun.



-Bu sene kurban bayramına sakın kurbanlık almayın. SMS ile kurban yazın 2016e gönderin seni sevmeyenler sana kurban olsun.



-Bayramınızı tevhid-i imaniye ve uhuvvet-i islamiyede ittifaken tevazul ve telaifle tebrik eder alem-i islam'a malik-i islam'a ebediyen saadet niyaz ederim.



-Mutluluğunuz Türkiye enflasyonu kadar yüksek üzüntünüz memur maaşı kadar düşük geleceğiniz Demirel'in keli kadar parlak olsun. Mutlu bayramlar.



-Minareden atlarım bayramını kutlarım. Aldığın koç sana tos koysun. Boğanın darbelerinden her yanın mosmor olsun. Kurtulan kurbanlıkların bayramı kutlu olsun!



-Mutluluğun Türkiye enflasyonu kadar yüksek üzüntün memur maaşı kadar az geleceğin ise Demirel'in kafası kadar parlak olsun Kurban Bayramın mübarek olsun!



-Gecen barda gündüzün kafede olsun. Altında x5'in üstünde Lives kotun olsun. Hep iç kafan güzel olsun.

-Gecen yatağında gündüzün MSN'de olsun. Müziği aç bası koy komşular kopsun. Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun. Bayramınız mübarek olsun.



-Şu anda her 100 kişiden 35'i bayram namazı kılıyor 10'u kurban kesiyor 25'i el öpüyor 15'i tatile gidiyor 10u yurt dışında 4'ü uykuda 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.



-Mesajların bedava olduğu bu günde sizin ve yedi ceddinizin kandil ramazan kurban yeni yıl 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim Doğum günü babalar ve anneler günü Çanakkale Zaferi Sivas Kongresi Hatay'ın kabulü Malatya'nın kayısı festivali cemrenin düşmesi pancar sokumu mart dokuzu salça kaynatma pekmez kaynatma ve her ne kadar önemli gününüz varsa şimdiden kutlu olsun. Daha sonra vay efendim bana mesaj atmadın aramadın sormadın dememeniz dileğiyle.