Arkadaşları evinde ölü bulmuştu! Taksim'deki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

Taksim Tarlabaşı2nda yaşan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt evinde domuz bağı ile bağlanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Öldürülen şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aysel Bozkurt'un yaklaşık 15 sene birlikte olduğu Mehmet S. tarafından arkadaşları ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının ilk önce elleri ve ayakları bağlanıp, ardından boğulduğu bilgisi verildi. Katilin üzerinde Aysel Bozkurt'un telefonun bulunması üzerine zanlı gözaltına alındı.

63 yaşındaki Aysel Bozkurt yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, yaklaşık 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP BOĞDULAR

Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt, dün gece yarısı evinden çıkarak Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelin önünde beklemeye başladı. Kadını o esnada gören arkadaşı Serap B., selam verip kısa süre sohbet ettikten sonra yaşadığı eve gitti. O andan sonra iddiaya göre kadının geçmişte birlikte cinayet işlediği Mehmet S., arkadaşları Eyüp K. ve Sait K. ile birlikte Aysel Bozkurt’un evine gitti. S. ve arkadaşları burada önceden yaptıkları cinayet planını devreye soktular. İlk önce kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan katiller ardından kadını boğdular. Cinayet sonrası kadının telefonunu alarak olay yerinden kaçtılar.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, dün öğle saatlerinde Bozkurt’a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi. Kadının yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin incelediği kadının hayatını

kaybettiği anlaşıldı.

ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YAKALANDI



Olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının cep telefonunun çalındığını fark etti. Kadının arkadaşlarından alınan bilgiler doğrultusunda katilin eski sevgili Mehmet S. olabileceği tespit edildi. Emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla dün akşam saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü. Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt’a ait olduğu ortaya çıktı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek, Eyüp K. ve Sait K. ile planladığını söyledi. Katil zanlısı Mehmet S.’yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer iki şahsın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.. Mehmet S.’nin emniyette ifadesinin alındığı ve “kasten öldürme” suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)