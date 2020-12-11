Arkadaşları öldürmesin diye kendini ikinci kattan attı!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişiler arasında maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan kavganın ardından arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp kendini balkona kilitleyen bir kişi, kaçmak için kendini aşağıya bıraktı. Şahsın iki ayağı da kırılırken gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.