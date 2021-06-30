Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yürek yakan bir haber geldi. Kayık keyfi yapmak isteyen 4 arkadaşın günü zehir oldu. Göldeki kayık alabora olurken, 4 arkadaştan 1'i boğuldu.

DÖRT ARKADAŞ GÖLE DÜŞTÜ

Sıcak havayı fırsat bilip değerlendirmek isteyen 4 arkadaş, birlikte güzel vakit geçirmek için piknik yapmaya karar verdi. Piknik için Adalar Mahallesi'nde Gölbaşı Gölü kenarına gelen arkadaşlar yemek yedikten sonra kayık ile gezinti yapmaya karar verdi. Alınan bilgiye göre, Birol Bilgin 3 arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı. Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı