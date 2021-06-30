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  3. Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Hatay'da meydana gelen acı olayda göl kenarında pikniğe giden arkadaşlar bir süre sonra kayıkla gezinti yapmak istedi. Ancak kayığın alabora olması sonucunda 4 arkadaştan 1'i boğularak can verdi.

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yürek yakan bir haber geldi. Kayık keyfi yapmak isteyen 4 arkadaşın günü zehir oldu. Göldeki kayık alabora olurken, 4 arkadaştan 1'i boğuldu.

DÖRT ARKADAŞ GÖLE DÜŞTÜ

Sıcak havayı fırsat bilip değerlendirmek isteyen 4 arkadaş, birlikte güzel vakit geçirmek için piknik yapmaya karar verdi. Piknik için  Adalar Mahallesi'nde  Gölbaşı Gölü kenarına gelen arkadaşlar yemek yedikten sonra kayık ile gezinti yapmaya karar verdi.  Alınan bilgiye göre,  Birol Bilgin 3 arkadaşlarıyla kayıkla gölde gezintiye çıktı. Bir müddet sonra kayığın alabora olmasıyla göle düşen 4 gencin 3'ü çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Bilgin'i göremeyen arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Bilgin'in cansız bedenine ulaştı, 3 arkadaşı ise tedbir amacıyla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

Arkadaşların kayık gezintisinde feci son! Kayık alabora oldu, göle düşen 4 kişiden biri boğuldu

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