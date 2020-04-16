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  3. Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar tutuklandı

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar tutuklandı

Rize?nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala?yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi?ne sevk edildi.

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar tutuklandı

TUTUKLANDI

Rize?nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala?yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi?ne sevk edildi. Dalançıkar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği?nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA




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