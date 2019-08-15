İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)

Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)

TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT