Arkadi Zhelnin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadi Zhelnin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadi Zhelnin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadi Zhelnin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadi Zhelnin 16 Aralık 1998 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Желнин Аркадий Антонович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadi Zhelnin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atletico Management yapmaktadır. Arkadi Zhelnin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadi Zhelnin'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arkadi Zhelnin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadi Zhelnin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arkadi Zhelnin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadi Zhelnin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Baltika 2

1 Ocak 2017 yılında Dziugas

1 Temmuz 2017 yılında Atlantas

10 Şubat 2018 yılında Leiria

1 Nisan 2019 yılında Zhodino II

16 Temmuz 2020 yılında Enisey II

1 Şubat 2021 yılında Enisey

16 Temmuz 2021 yılında Enisey 2

26 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Arkadi Zhelnin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadi Zhelnin şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Enisey Krasnoyarsk (-2013, 2015)Rassvet Krasnoyarsk (2013-2015)Baltika Kaliningrad (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.