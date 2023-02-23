Arkadiusz Jedrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiusz Jedrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiusz Jedrych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiusz Jedrych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiusz Jedrych 27 Mayıs 1992 tarihinde Pruszków şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Arkadiusz Jędrych şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiusz Jedrych Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 29 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Arkadiusz Jedrych'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arkadiusz Jedrych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiusz Jedrych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arkadiusz Jedrych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiusz Jedrych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Znicz II

1 Temmuz 2010 yılında Znicz Pruszkow

1 Temmuz 2016 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

29 Ocak 2019 yılında GKS Katowice

Arkadiusz Jedrych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiusz Jedrych şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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