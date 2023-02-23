Arkadiusz Kasperkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiusz Kasperkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiusz Kasperkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiusz Kasperkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiusz Kasperkiewicz 29 Eylül 1994 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiusz Kasperkiewicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Arkadiusz Kasperkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadiusz Kasperkiewicz'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arkadiusz Kasperkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiusz Kasperkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arkadiusz Kasperkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiusz Kasperkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Widzew II

1 Ocak 2014 yılında Widzew Lodz

30 Temmuz 2015 yılında Olimpia Grudz.

1 Temmuz 2017 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2018 yılında Rakow

4 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

14 Ocak 2022 yılında Stal Mielec

Arkadiusz Kasperkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiusz Kasperkiewicz şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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