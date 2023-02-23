Arkadiusz Pluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiusz Pluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiusz Pluta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiusz Pluta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiusz Pluta 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Arkadiusz Marek Pluta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiusz Pluta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Arkadiusz Pluta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadiusz Pluta'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arkadiusz Pluta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiusz Pluta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arkadiusz Pluta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiusz Pluta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Leczna U19

1 Temmuz 2021 yılında Leczna II

1 Ekim 2022 yılında Gornik Leczna

Arkadiusz Pluta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiusz Pluta şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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