Arkadiusz Pyrka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiusz Pyrka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiusz Pyrka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiusz Pyrka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiusz Pyrka 20 Eylül 2002 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiusz Pyrka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Arkadiusz Pyrka'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arkadiusz Pyrka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiusz Pyrka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arkadiusz Pyrka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiusz Pyrka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Znicz Pruszkow

4 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

Arkadiusz Pyrka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiusz Pyrka şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arkadiusz Pyrka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Broń Radom

Polonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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