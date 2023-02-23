Arkadiusz Wozniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiusz Wozniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiusz Wozniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiusz Wozniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiusz Wozniak 1 Haziran 1990 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Arkadiusz Woźniak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiusz Wozniak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Arkadiusz Wozniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadiusz Wozniak'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arkadiusz Wozniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiusz Wozniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arkadiusz Wozniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiusz Wozniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lubin II

1 Ocak 2010 yılında Zaglebie Lubin

25 Şubat 2014 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2014 yılında Zaglebie Lubin

17 Ağustos 2018 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Arkadiusz Wozniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiusz Wozniak şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arkadiusz Wozniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zagłębie Lubin

Polonya takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.