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Arkaik ne demek, TDK'ya göre Arkaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arkaik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arkaik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arkaik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arkaik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arkaik ne demek, TDK'ya göre Arkaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arkaik ne demek? Arkaik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arkaik kelimesi. Peki arkaik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arkaik nedir, arkaik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARKAİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arkaik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Arkaik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arkaik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan
- Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim)

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