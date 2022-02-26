Arkaizm ne demek, TDK'ya göre Arkaizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arkaizm ne demek? Arkaizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arkaizm kelimesi. Peki arkaizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arkaizm nedir, arkaizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARKAİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arkaizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arkaizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arkaizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kullanıldığı çağdan daha eski bir çağa ait biçimin, yapının özelliği

