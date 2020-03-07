Arkas Spor - Halkbank: 3-1

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Orçun Ergun, Toncek Stern)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23

SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Arkas Spor İzmir'de konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23 sonuçlandı. Bu sonuçla Arkas Spor normal sezonun bitimine bir maç kala 2'nci sıradaki yerini garantiledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA