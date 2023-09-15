Arkas’lı voleybolcular sağlık kontrolünden geçti

Sporun sağlık için önemini bilen Medicana Sağlık Grubu'nun sağlık sponsoru olduğu Arkas Voleybol A Takımı Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi takımında mücadele edecek Arkaslı sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkas Spor Kulübü Voleybol A Takımı sporcuları, Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Bu sezon Ertuğrul Gazi Metin, Emir Kaan Öztürk, Onurcan Çakır, Emre Çevik ve Ulaş Onur Topbaşlı gibi önemli oyuncuları transfer eden Arkas Voleybol A Takımı'nın, sezon başında rutin sağlık kontrolü kapsamında, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ile ekokardiyografi (EKO), efor, solunum fonksiyon testleri gerçekleştirildi.

Sporcu sağlığı konusunda uzman hekimlerce sağlık kontrollerinden geçirilen takımın, bu sene renklerine bağladığı sporcularının da sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. 2023-2024 sezonuna yeni transferlerle başlayan Arkaslı voleybolcuların sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesi, spor faaliyetlerinin ve sporcuların desteklenmesi aşamasında sezon boyunca yanlarında olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)