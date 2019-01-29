Arkasspor - Dinamo Moskova: 0-3
2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor, 4'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup...
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sinisa Isajlovic (Avusturya) (xx), Wim Cambre (Belçika) (xx)
ARKASSPOR: Radke (x), Taht (xx), Hasan (x), Adis (xx), Yiğit (xx), Mustafa Koç (x), Burak (x), Bravo (x), Muhammet (x), Mustafa Cengiz (x)
DINAMO MOSKOVA: Bezrukov (xxx), Berezhko (xxx), Vlasov (xx), Shkulyavichus (xxx), Kooy (xxx), Shcherbinin (xx), Kabeshov (xxx), Eremin (xx), Ostapenko (xx), Sieemshcikov (xx), Terentev (xx), Kruglov (xx)
SETLER: 22-25, 16-25, 18-25
SÜRE: 73 dakika (26, 23, 24)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Arkasspor, 4'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25'lik skorlarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Arkasspor, bitime 2 hafta kala gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti. Müsabakada Altınordu altyapı oyuncuları da Arkasspor'a tribünden destek verdi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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