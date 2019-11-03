Arkasspor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (x), Mustafa Koç (xx), Adis Lagumdzija (xx), Yiğit (x), Mustafa Cengiz (x), Bravo (x), Muhammet (x), Mirza Lagumdzija (x), Burak Çevik (x)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş (xxx), Rossard (xxx), Emre Batur (xxx), Ter Maat (xxx), Higaldo (xxx), Oğuzhan (xxx), Ahmet (xx), Oğulcan (xx), İzzet (xx)

SETLER: 24-26, 17-25, 20-25

SÜRE: 89 Dakika (35, 26, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'dan set alamadı: 0-3.

Vestel Venüs Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde 89 dakika süren mücadelenin çekişmeli geçen ilk seti 24-26 sonuçlandı. İkinci setten itibaren oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, bu seti 17-25, üçüncü ve son seti de 20-25 önde tamamlayıp maçtan puan kayıpsız galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA