Arkasspor seriyi sürdürmek istiyor

Voleybol Efeler Ligi'nde cumartesi günü saat 16.00'da İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak Arkasspor, evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde İzmir'de kendi seyircileri önündeki son 6 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Bu özelliğimizi İnegöl Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı destek için salona davet ediyoruz" dedi.

DHA