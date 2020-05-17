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Arkasspor'da Efe kalacak

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkasspor'da forma giyen genç smaçör Ramazan Efe Mandıracı'nın yeni sezonda mavi-beyazlı takımla yola devam edeceği öğrenildi.

Arkasspor'da Efe kalacak

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Arkasspor'da forma giyen genç smaçör Ramazan Efe Mandıracı'nın yeni sezonda mavi-beyazlı takımla yola devam edeceği öğrenildi. Geçen sezon çifte lisansla hem 1. Lig'de Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma hem de Efeler Ligi'nde Arkasspor formasını terleten 18 yaşındaki voleybolcunun önümüzdeki sezon kulübünde kalacağı belirtildi. Sergilediği başarılı performansla TFL Altekma'nın Efeler Ligi'ne yükselmesinde pay sahibi olan milli voleybolcu, Türk voleybolunda gelecek vaadeden isimler arasında gösteriliyor. 2.03 boyundaki Efe, geçen yıl U18 Balkan Şampiyonası'nda En Değerli Oyuncu seçilmişti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA


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