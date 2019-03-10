Arkasspor'un rakibi Tokat Plevne

Voleybol Efeler Ligi'nde evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor'un play-off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci sırayı alan Tokat Belediye Plevne oldu. Malatya'da düzenlenecek Axa Sigorta Kupa Voley'in final etabında 15 Mart Cuma günü Fenerbahçe'yle çeyrek final mücadelesi verecek Arkasspor, 17 Mart'ta bitecek kupa maçlarının ardından ligde Tokat ekibiyle play-off oynayacak.

Saha avantajını elinde bulunduran Arkas, ilk sınavına deplasmanda, ikinci randevuya evinde çıkacak. Gerek olması durumunda üçüncü maç da İzmir'de oynanacak. Arkasspor iki galibiyet alıp turu geçmesi durumunda Galatasaray - İstanbul BŞB eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşılaşacak. Ligde küme düşen takımların belli olacağı baraj etabı maçları da 3-5 Nisan ve 12-14 Nisan tarihleri arasında İzmir'de oynanacak.

DHA