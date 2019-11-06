Arkeolog, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

ANKARA'da, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78), tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Çorum'un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen "Hitit Barajı'nın da yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa defnedildi.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün kalp yetmezliğinden vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için öğlen vakti Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çınaroğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Çorum'un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü dünyanın çalışan en eski barajı olan ve Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen "Hitit Barajı'nın yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa getirildi. Burada Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çınaroğlu'nun eşi Semra Çınaroğlu, kızları Sinem Erenel ile Ayben Gözütok'ün yanı sıra, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çınaroğlu'nun cenazesi Alacahöyük kazı alanına hakim bir noktadaki mezarlığa defnedildi.

'EBEDİYETE ALACAHÖYÜK'TE ULAŞMAK İSTEDİ'

Babasının 20 yıldır Alacahöyük'te kazı yaptığını söyleyen kızı Ayben Gözütok, "Babam 20 yılı aşkın süredir Alacahöyük'ü kazmaktaydı. Çok büyük şevk ve özveriyle çok iyi öğrenciler yetiştirerek arkasında çok güzel bir miras bırakmaya gayret etti. Alacahöyük için çok büyük umutları ve hedefleri vardı. Ailecek eminiz ki onun vefatında sonra da gerekli her şey yapılacak ve onun mirasını yerine getireceklerdir. Acımız çok büyük. Alacahöyük'e gömülmek istedi çünkü ebediyete burada ulaşmak istedi. Bu mirası da koruyacağına eminiz" dedi.

PROF. DR. AYKUT ÇINAROĞLU KİMDİR?

11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeoloji Müzesi olan bugünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan memuriyet sınavına kazanarak, çalışma ortamına girdi. 1964 yılında üniversite diplomasını aldıktan kısa bir süre sonra çalışmakta olduğu müzeden ayrılarak asistan unvanıyla üniversitede göreve başladı. Üniversite öğrenciliği ve müzedeki çalışma süreci içerisinde Anadolu'da yürütülen çok sayıda arkeolojik kazılara katılma fırsatını buldu.

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Kaynak: DHA