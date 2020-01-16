Arkeolog Merve'nin intiharı ile ilgili yeni gelişme!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesi ile ilgili soruşturma talimatı verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili bazı personelin görevden uzaklaştırıldığı da vurgulandı.

Açıklamada, "Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.